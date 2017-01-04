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Justice

الاستئناف يخفف عقوبة عون نافذة بريد بسيدي زيد بالمهدية إلى 16 سنة سجنا

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير ،أمس الثلاثاء، التخفيف في الحكم الإبتدائي من السجن 24 سنة إلى السجن 16 سنة ضدّ عون نافذة في مكتب البريد بـ"سيدي زيد" بالسواسي من ولاية المهدية اعتبارا لعدم تسجيل سوابق عدلية للمتهم .
وقامت الدائرة بتخطئته بالمبالغ المستولى عليها وقدرها 100 ألف دينار ،وذلك وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا اليوم الاربعاء مراسلة (وات) بالجهة .

وأوضح ذات المصدر أنّ "وقائع القضية تعود إلى شهر أفريل 2014 ،حيث استغل المتهم وظيفته باعتباره يدير بمفرده مكتب البريد بسيدي زيد بالسواسي في ولاية المهدية في ظلّ غياب منظومة إعلامية وإعتماد العمل اليدوي في جميع إجراء المعاملات البريدية وتولى الاستيلاء على أموال الحرفاء المودعة بحسابات الإدخار وذلك بتدليس قصاصات السحب وختمها بطابع البريد .
وذكر أنه وجهت للمتهم في هذه القضية تهم إستيلام موظف عمومي لأموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال أختام وطوابع الخزينة المالية والصناديق العمومية الموضوعة تحت يده للإضرار بحقوق الغير ،وذلك طبق الفصول 99 و172 و176 و177 و182 من المجلة الجزائية .



Publié le:2017-01-04 18:39:12

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