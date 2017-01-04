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Economie

نقابة الفلاحين تطالب بإرجاء تطبيق المنشور الخاص بممارسة تجارة وتوزيع الدواجن ومنتوجاتها

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - طالبت النقابة التونسية للفلاحين، في بلاغ صادر لها الأربعاء، بإرجاء تطبيق المنشور المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتوجاتها إلى غاية إيجاد الحلول المناسبة والآليات الكفيلة بتنظيم القطاع.

وبررت النقابة هذا الطلب، بعدم الرجوع إلى أهل المهنة وتشريكهم قبل إتخاذ القرارت والنقص المسجل لمسالخ الدواجن على المستوى الوطني بالإضافة إلى عدم وجود عقود إنتاج بين مربي الدواجن والمذابح وعدم معرفة مصير الدجاج المعد للبيض.
وجاء في البلاغ أن النقابة بقدر ما تدافع على منظوريها من مربي الدواجن فإنها تدافع أيضا على صحة المستهلك التونسي ولا تمانع في تنظيم قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتوجاتها.



Publié le:2017-01-04 20:03:19

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