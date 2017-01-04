Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 18:30:45

- بداية سنة موفقة لتوننداكس، الذي زاد بنسبة 0،28 بالمائة وبلغ مستوى 5529،91 نقطة في اقفال معاملات، الاربعاء.وقدر حجم المعاملات لكامل الحصة ب5،644 مليون دينار (م د).وسجلت اهم قيمة معاملات على اسهم اوروسيكل في حدود 1،482 م د. وحققت أسهم التونسية لصناعة الاطارات المطاطية أفضل نسبة ارتفاع في حدود 4،10 بالمائة (2،030 دينار) تبعتها اسهم البطارية التونسية اسد التي زادت بنسبة 3،13 بالمائة (6،570 د).وأقفلت أسهم تأمينات سليم عند سعر 41،200 د بعد تطورها بنسبة 3 بالمائة. وارتقت أسعار أسهم دليس القابضة بدورها بنسبة 2،96 بالمائة (16،330 د). وأنهت أسهم بنك تونس والامارات الحصة عند قيمة 16،060 د بعد ارتفاعها بنسبة 2،94 بالمائة.وفقدت أسهم اسمنت بنزرت 4،26 بالمائة من قيمتها (3،370 د).كما تراجعت أسهم سوتيمايل والعقارية وللمساهمات على التوالي بنسبة 4،05 بالمائة (2،130 د) وبنسبة 2،92 بالمائة (43،200 د).وتقلص أداء أسهم الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة ومصنع ألواح الخشب بنسبة 2،01 بالمائة (2،010 د) وبنسبة 2،65 بالمائة (3،300 د).