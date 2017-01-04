لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات ترفض طعنين تقدم بهما مترشحان لورودهما خارج الآجال

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 18:23:01

- قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسد الشغورات، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عدم قبول الطعنين اللذين تقدم بهما مترشحان بعد نشر القائمة، وذلك لورودهما خارج الآجال المحددة.وفي هذا الصدد أفادت فريدة العبيدي عضو اللجنة أن المترشحين تقدما بطعنيهما خارج الآجال القانونية مما يجعل قبولهما غير قانوني ومخالف للإجراءات.يذكر أن اللجنة كانت نشرت القائمة النهائية للمترشحين في الأصناف الثلاثة المعنية بالتجديد صلب تركيبة مجلس الهيئة العليا للإنتخابات على موقع البرلمان في 27 ديسمبر الماضي.ويشار إلى أن القرعة التي أجرتها هيئة الإنتخابات شهر أكتوبر 2015 أفرزت خروج فوزية الدريسي وخمائل فنيش وكمال التوجاني، وهم يمثلون أصناف المحاماة والتونسيين بالخارج والاتصال.