خبراء من جمعية ''توانسة ضد الفساد'' ينبهون إلى الفساد المستشري في عدد من القطاعات الاقتصادية

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 18:17:38

- كشفت مجموعة من الخبراء في ندوة نظمتها جمعية "تونسيون ضد الفساد" عن انتشار الفساد الإقتصادي في عديد القطاعات من أهمها النفط والجباية والمصارف في ظل ضعف الرقابة العمومية، وتواصل التشريعات غير القادرة على مقاومة الظاهرة خلال السنوات الست الأخيرة، وفق تقييمهم.وتحدث النائب بمجلس نواب الشعب، فيصل التبيني، بصفته "شاهدا" على المجال التشريعي عن وجود "قوانين ومشاريع قوانين تقنن الفساد"، وفق قوله، وهذه المشاريع مطروحة على المجلس أو صادرة عنه وكان من المفترض أن تسوي مشاكل موروثة عن النظام السابق مثلما هو الحال في قطاع استغلال الأراضي الدولية الفلاحية ومقاطع استخراج الحجارة والرخام.واعتبر التبيني أن مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد لن يؤدي وظيفته، وهو بعكس ما يراد منه يهدد بسجن المبلغين، مشككا في قدرة التشريعات الراهنة على مقاومة الظاهرة، بحسب تقديره.وقدم الخبراء شواهد وتقارير اسمية حول بعض رجال الأعمال والمتنفذين الذين واصلوا نشاطهم الإقتصادي الفاسد وتوسيع نفوذهم في قطاعات مثل النفط والتهريب واختراق الجمعيات والأماكن الحساسة من الدولة وحافظوا على حسابات بنكية غير شرعية في الخارج.ومن ناحيته أكد خبير الجباية، الأسعد الذوادي، "وجود مافيات لتسجيل العقود"، بحسب ما قال، مبينا أن هذه المافيات "تمارس الرشوة والتهرب الجبائي في القباضات المالية"، إضافة إلى وجود ما وصفه ب "خلل كبير في المعرفات الجبائية، وعدم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال الإستخلاص مما يخل بعملية الإستخلاص".وأشار، من جهة أخرى، إلى "الفراغ الذي تعاني منه المؤسسات الجبائية وضعف الرقابة المالية في غياب الخبراء المختصين في مجال التحليل المالي الذين لم تقم الدولة بتكوين العدد الملائم منهم لمعالجة تهريب الأموال وتبييضها وتلاعب الشركات الأجنبية والمحلية"، بحسب قوله وأكد الخبراء، خلال هذه الندوة بالخصوص، على ضرورة أن يلعب البنك المركزي دورا محوريا في مكافحة الفساد، وعلى أهمية أن لا تتأخر دائرة المحاسبات في إصدار تقاريرها الدورية بما يمكن من تشديد الرقابة على المال العام.