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Justice

نشر صورة رضيع محاطا برمانات : احالة شاب على قطب مكافحة الارهاب

Mercredi 04 Janvier 2017
تمّت إحالة الشاب الذي نشر صورته رفقة رضيع محاط برمانات يدوية على القطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم بعد إيقافه الاثنين الماضي بمدينة نفزة من ولاية باجة.



Publié le:2017-01-04 17:11:21

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