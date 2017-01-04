احالة خمسة اشخاص على انظار المحكمة من اجل انتهاك حرمة مقبرة وادعائهم القيام باشغال ترميم لمقام الولي الصالح سيدي احمد الشويقي بطبربة على نفقتهم الخاصة

وأوضح ان "اهالي المنطقة تفطنوا الى اخراج التابوت من مكانه، وعظام رفاته التي تم جمعها في وعاء، مع وجود اشغال حفر وبناء اعمدة اسمنتية داخل المقام، فقاموا بإعلام اعوان مركز الحرس الوطني بطبربة الذين تولوا معاينة المكان والتحقيق مع الاشخاص الخمسة وهم من متساكني المنطقة".
وبين المصدر الامني انهم "تمسكوا بتصريحاتهم طيلة التحقيق حول قيامهم بأشغال ترميم السقف المتداعي للسقوط والجدران المتآكلة على نفقتهم الخاصة" واضاف ان وكيل الجمهورية "اذن بإحالتهم على المحكمة من اجل تهمة انتهاك حرمة مقبرة".
وأكد ان المجموعة احيلت اليوم الاربعاء على انظار المحكمة الابتدائية بمنوبة في انتظار ما ستقرره في حقهم من اجل اخراج التابوت والقيام بأشغال حفر به، الامر الذي اعتبره الاهالي اعتداء على المقام وانتهاكا له.
Publié le:2017-01-04 16:57:05
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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