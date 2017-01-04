Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Ya Zaman Amrak 3ajib  
Régions

احالة خمسة اشخاص على انظار المحكمة من اجل انتهاك حرمة مقبرة وادعائهم القيام باشغال ترميم لمقام الولي الصالح سيدي احمد الشويقي بطبربة على نفقتهم الخاصة

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - استفاق اهالي عمادة الشويقي بطبربة من ولاية منوبة بداية الاسبوع الجاري على اخراج تابوت الولي الصالح سيدي احمد الشويقي وعظام رفاته من مدفنه بالمقام الكائن بالمنطقة من قبل خمسة اشخاص بالمنطقة صرحوا اثناء التحقيق معهم انهم "يقومون بأشغال ترميم لجدرانه المتداعية للسقوط"، وفق ما ذكره مصدر امني بمنطقة الحرس الوطني بطبربة لمراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح ان "اهالي المنطقة تفطنوا الى اخراج التابوت من مكانه، وعظام رفاته التي تم جمعها في وعاء، مع وجود اشغال حفر وبناء اعمدة اسمنتية داخل المقام، فقاموا بإعلام اعوان مركز الحرس الوطني بطبربة الذين تولوا معاينة المكان والتحقيق مع الاشخاص الخمسة وهم من متساكني المنطقة".
وبين المصدر الامني انهم "تمسكوا بتصريحاتهم طيلة التحقيق حول قيامهم بأشغال ترميم السقف المتداعي للسقوط والجدران المتآكلة على نفقتهم الخاصة" واضاف ان وكيل الجمهورية "اذن بإحالتهم على المحكمة من اجل تهمة انتهاك حرمة مقبرة".
وأكد ان المجموعة احيلت اليوم الاربعاء على انظار المحكمة الابتدائية بمنوبة في انتظار ما ستقرره في حقهم من اجل اخراج التابوت والقيام بأشغال حفر به، الامر الذي اعتبره الاهالي اعتداء على المقام وانتهاكا له.



Publié le:2017-01-04 16:57:05

cadre-1f77742aedaf308398dee85515b02990-2017-01-04 16:57:05
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136378



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12927,8

  • (02/01)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,45984 DT        1$ =2,34816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/01)   963,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136378 1265|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires