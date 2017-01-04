احالة خمسة اشخاص على انظار المحكمة من اجل انتهاك حرمة مقبرة وادعائهم القيام باشغال ترميم لمقام الولي الصالح سيدي احمد الشويقي بطبربة على نفقتهم الخاصة

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 16:57:05

- استفاق اهالي عمادة الشويقي بطبربة من ولاية منوبة بداية الاسبوع الجاري على اخراج تابوت الولي الصالح سيدي احمد الشويقي وعظام رفاته من مدفنه بالمقام الكائن بالمنطقة من قبل خمسة اشخاص بالمنطقة صرحوا اثناء التحقيق معهم انهم "يقومون بأشغال ترميم لجدرانه المتداعية للسقوط"، وفق ما ذكره مصدر امني بمنطقة الحرس الوطني بطبربة لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح ان "اهالي المنطقة تفطنوا الى اخراج التابوت من مكانه، وعظام رفاته التي تم جمعها في وعاء، مع وجود اشغال حفر وبناء اعمدة اسمنتية داخل المقام، فقاموا بإعلام اعوان مركز الحرس الوطني بطبربة الذين تولوا معاينة المكان والتحقيق مع الاشخاص الخمسة وهم من متساكني المنطقة".وبين المصدر الامني انهم "تمسكوا بتصريحاتهم طيلة التحقيق حول قيامهم بأشغال ترميم السقف المتداعي للسقوط والجدران المتآكلة على نفقتهم الخاصة" واضاف ان وكيل الجمهورية "اذن بإحالتهم على المحكمة من اجل تهمة انتهاك حرمة مقبرة".وأكد ان المجموعة احيلت اليوم الاربعاء على انظار المحكمة الابتدائية بمنوبة في انتظار ما ستقرره في حقهم من اجل اخراج التابوت والقيام بأشغال حفر به، الامر الذي اعتبره الاهالي اعتداء على المقام وانتهاكا له.