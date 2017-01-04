صورة اليوم: ناصر بن غانم الخليفي يهدي رئيس الجمهورية قميص الPSG

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 14:45:53

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الأربعاء 04 جانفي 2017 بقصر قرطاج، ناصر بن غانم الخليفي رئيس نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بحضور وزيرة السياحة سلمى اللومي.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أكد ناصر بن غانم الخليفي أن اختيار فريقه لتونس كوجهة رياضية لإجراء مقابلة ودية، ينبع من تقديره لبلادنا ولما حققته من إنجازات في مختلف المجالات رغم صعوبة الظرف الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في المجال الرياضي وتنمية علاقات التعاون في هذا القطاع.ومن جانبه، نوّه رئيس الدولة باختيار الفريق الفرنسي لتونس كوجهة رياضية معتبرا ذلك "رسالة ثقة وتقدير لتونس من شأنها أن تُشجع أندية أوروبية أخرى للنسج على نفس المنوال بما يساهم في خدمة صورة تونس في الخارج ويعزّز من مكانتها كوجهة سياحية في المنطقة المتوسطية".وقد أهدى ناصر بن غانم الخليفي رئيس الجمهورية قميصا يحمل اسم رئيس الجمهوريةيذكر أن لقاء وديا يجمع اليوم النادي الإفريقي بنادي باريس سان جيرمان على الساعة السابعة مساء بالملعب الأولمبي برادس.