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Politique

صورة اليوم: ناصر بن غانم الخليفي يهدي رئيس الجمهورية قميص الPSG

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الأربعاء 04 جانفي 2017 بقصر قرطاج، ناصر بن غانم الخليفي رئيس نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بحضور وزيرة السياحة سلمى اللومي.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أكد ناصر بن غانم الخليفي أن اختيار فريقه لتونس كوجهة رياضية لإجراء مقابلة ودية، ينبع من تقديره لبلادنا ولما حققته من إنجازات في مختلف المجالات رغم صعوبة الظرف الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في المجال الرياضي وتنمية علاقات التعاون في هذا القطاع.

ومن جانبه، نوّه رئيس الدولة باختيار الفريق الفرنسي لتونس كوجهة رياضية معتبرا ذلك "رسالة ثقة وتقدير لتونس من شأنها أن تُشجع أندية أوروبية أخرى للنسج على نفس المنوال بما يساهم في خدمة صورة تونس في الخارج ويعزّز من مكانتها كوجهة سياحية في المنطقة المتوسطية".

وقد أهدى ناصر بن غانم الخليفي رئيس الجمهورية قميصا يحمل اسم رئيس الجمهورية


يذكر أن لقاء وديا يجمع اليوم النادي الإفريقي بنادي باريس سان جيرمان على الساعة السابعة مساء بالملعب الأولمبي برادس.

Publié le:2017-01-04 14:45:53

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2 de 2 commentaires pour l'article 136376

Chady Bohleli  (Italy)  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 15h 13m | Par           
بربي اعملولو عقد مت4 سنين أنا متاكد الي هو عندو المؤهلات الجسدية و الفنية باش يكون هداف رابطة الأبطال وخاصة كي يستعمل الإمكانيات اللغوية مثل روح رهز و انحيلكم دبشي

Incuore  (Tunisia)  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 15h 12m | Par           
يلزموا كلسون السيسي للجبهة الشعبية خاصة و ان فاطمة كشري أوصت السيسي به



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