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القبض على ثلاثة شبان في مدينة تطاوين بشبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - أحالت وحدات الأمن الوطني بتطاوين أمس ثلاثة أشخاص على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن داهمت منازلهم في مدينة تطاوين وألقت القبض عليهم على خلفية معلومة استخباراتية تفيد بتواصلهم عبر الانترنات مع مواقع "جهادية" وبتمجيدهم لتنظيمات إرهابية حسب ما أفاد به مصدر أمني مراسل (وات) في الجهة.

وأوضح ذات المصدر أن اثنين من الأشخاص الثلاثة معروف عنهم تعاطفهم مع مجموعات إرهابية حسب تعبيره، مشيرا إلى أن ثلاثتهم عاطلون عن العمل وتتراوح أعمارهم بين العشرين وخمسة وعشرين عاما.



Publié le:2017-01-04 14:14:33

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