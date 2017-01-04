رئيس مجلس النواب الليبي في تونس لمناقشة مبادرة الجوار لحل الأزمة في ليبيا

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات

وكالات





Publié le:2017-01-04 13:38:13

- استقبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بمقر المجلس عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي. وسيلتقي رئيس مجلس النواب الليبي، في وقت لاحق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.ويناقش صالح مع الرئيس الباجي قايد السبسي المبادرة التونسية لحل الأزمة في ليبيا والتي تقوم على لعب دول الجوار (تونس، مصر والجزائر) دورا أساسياً لتقريب وجهات النظر. وتسعى تونس إلى عقد قمة مصرية تونسية جزائرية تعقد في الجزائر للتوصل الى خطة جوار ترعى حوارا ليبيا لأجل التوصل الى حل سياسي للأزمة في ليبيا.وتأتي زيارة عقيلة صالح الى تونس في سياق حراك وسلسلة زيارات يقوم بها مسؤولون في المجلس الرئاسي الليبي وشخصيات ليبية فاعلة إلى كل من الجزائر وتونس ومصر بحثا عن آفاق لحل الأزمة الليبية.وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، قسّم البلاد بين سلطتين.وباشرت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة أعمالها برئاسة فايز السراج في 31 مارس 2016 بناء على اتفاق الصخيرات الذي وقعه الفرقاء الليبيون في المدينة المغربية برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.