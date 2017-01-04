تقدم نوعي في المشاورات بشان تكوين جبهة ديمقراطية ويوم 12 جانفي اجتماع حاسم للاطراف المشاركة

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 13:24:05

- قال عضو المكتب السياسي القيادي في حركة مشروع تونس ايمن البجاوي ان هناك تقدم نوعي في المشاورات لبعث الجبهة الديمقراطية التي تضم عددا من الاحزاب الوسطية والشخصيات الوطنية الفاعلة في المشهد السياسي بما من شانه خلق توازن سياسي في البلاد وتوحيد المواقف في ما بين الاحزاب المشاركة في الجبهة.واشار في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء الى "وجود مشاورات مع كل من احمد نجيب الشابي ومنذر الزنايدي لتوسيع هذا المشروع الوطني العصري الذي ينتظره المواطن التونسي اليوم" وفق تقديره مبينا انه سيتم عقد اجتماع يوم 12 جانفي الحالي للاتفاق حول الخطوط العريضة لعمل الجبهة الديمقراطية.ومن جانبه صرح الامين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني لوات ان اجتماع 12 جانفي الذي سيضم كلا من حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي ومجموعة من حركة نداء تونس الى جانب شخصيات ووجوه سياسية معروفة سيكون حاسما في ما يتعلق بهوية الجبهة وتسميتها والبحث عن حلول للخروج من وضع التشتت التي تعاني منه قوى المعارضة الديمقراطية.واكد في سياق متصل ان الجبهة تحرص على اعادة التوازن للمشهد السياسي من خلال توحيد برامجها ومواقفها والاتفاق على صيغ خوض الاستحقاقات السياسية القادمة من ذلك الانتخابات البلدية والجهوية.يذكر ان امين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق كان اعلن في عديد المناسبات السياسية اهمها المؤتمر التاسيسي للحركة في 23 جويلية 2016 عن مبادرته بتكوين جبهة ديمقراطية انضم اليها في البداية الاتحاد الوطني الحر قبل ان تتوسع الى احزاب اخرى وعدد من الشخصيات الوطنية على غرار مصطفى كمال النابلي ورضا بلحاج وبوجمعة الرميلي والصادق شعبان وغيرهم.