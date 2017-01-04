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تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بنابل ب15 حافلة مستعملة

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل زهير ميلاد أنه سيتم تعزيز أسطول الشركة ب15 حافلة مستعملة، مشيرا إلى أن معدل عمر الأسطول فاق 10 سنوات و لم يعد قادرا على تلبية حاجيات الجهة.

وأضاف في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنه على إثر جلسة عمل انتظمت أول أمس الاثنين بين وزير النقل وممثل عن الشركة الجهوية للنقل بنابل وأطراف نقابية "تم الاتفاق على تعزيز أسطول الشركة التي أصبحت تعاني عديد المشاكل".
وأبرز ميلاد أن إدارة الشركة "انطلقت منذ بداية سنة 2016 في تفعيل خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور وهي تحسين الوضعية المالية للشركة، وتحسين العلاقة بين مختلف مصالحها، وتحسين جودة الخدمات المسداة"، مشيرا إلى وجود "تحسن كبير على مستوى الوضعية المالية للشركة بعد الخسائر المتراكمة التي سجلتها منذ 15 سنة".
وأكد سعي الشركة لمزيد تحسين خدماتها خلال سنة 2017، والعمل على ضمان استمرارية المرفق العمومي من خلال تعزيز الأسطول وتقديم الخدمات الأساسية في أحسن الظروف.



Publié le:2017-01-04 15:34:16

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