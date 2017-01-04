تواصل التحركات الاحتجاجية بالمكناسي والاتحاد المحلي للشغل يهدد بالإضراب العام

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 12:32:32

- دعا الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي في بيان اصدره مساء امس الثلاثاء الى تنفيذ مسيرة شعبية يوم غد الخميس القادم للمطالبة باستحقاقات الجهة، والى اضراب عام يوم 12 جانفي في صورة عدم التجاوب مع المطالب.ونبه الاتحاد سلطة الاشراف الى ما اصبح عليه الوضع العام بالمعتمدية التى اصيبت بشلل تام قوبل بصمت مطبق، وما تشهده الجهة من احداث "خطيرة، يخشى انزلاقها الى ما هو اسوء"، وذلك وفق نص البيان.وطالب الاتحاد السلطة بالنظر بجدية في ملفات الجهة على غرار الاسراع في تسوية ملف منجم الفسفاط، وبعث مشاريع تنموية لامتصاص البطالة والتعاطي بجدية وايجاد الحلول المرضية، والتفاعل الايجابي مع استحقاقات المعتصمين، وتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية، وتهيئة البنية التحتية، وانهاء اشغال محطة التطهير.وتشهد معتمدية المكناسي منذ حوالي اسبوع العديد من التحركات الاحتجاجية التي يخوضها عدد من عملة الحضائر الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم، والشبان ممن نجحوا في مناظرة انتداب عملة بمنجم فسفاط المكناسي، والذين يطالبون بدورهم بفتح المنجم والالتحاق بمراكزهم، اضافة الى احتجاجات الشبان الذين دخلوا من قبل في اعتصام "هرمنا" للمطالبة بتشغيل من طالت بطالتهم.وقد تم الاعلان عن دخول المعتمدية خلال الايام الثلاثة الاخيرة في عصيان مدني تم خلاله اغلاق مختلف الادارات العمومية من معتمدية وبلدية ومكاتب بريد وتشغيل وبنوك وقباضة وغيرها، مع فتح عدد منها استثنائيا اليوم الاربعاء بمناسبة السوق الاسبوعية بالمنطقة مراعاة لمصلحة المواطنين، وفق ما اشار اليه عدد من المحتجين لمراسلة (وات).يشار الى انه تم اول امس الاثنين عقد جلسة بمقر ولاية سيدي بوزيد مع عدد من اهالي المكناسي خصصت للبحث في حلول للإسراع في فتح منجم الفسفاط، كما اعلن المعتمد الاول للولاية انه سيكون بإمكان عملة الحضائر بداية من الشهر الجاري التمتع ببطاقات العلاج وذلك بعد الانتهاء من تسوية وضعياتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.