توزيع مساعدات اجتماعية على ضعاف الحال بولاية بن عروس لمواجهة موجة البرد

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 15:28:33

- مساعدة لضعاف الحال على مواجهة موجة البرد التي تتزامن مع هذه الفترة من السنة، انطلقت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية ببن عروس في توزيع مساعدات اجتماعية تشمل بالخصوص سكان المناطق الجبلية الريفية بالجهة .ووفقا لما أفاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية بن عروس محمد كريم المراسي مراسل (وات) فانه "سينتفع بهذه الدفعة الأولى من المساعدات قرابة 400 فرد يتوزعون بين 50 و100 عائلة من المدرجين بسجلات الفقر".ويشمل إجمالي هذه المساعدات، وفق ذات المصدر "7 أطنان من المواد الغذائية الأساسية، و10 ألاف قطعة ملابس و1500 غطاء و300 حشية و1500 زوج حذاء وعدد من الأواني وآلات الطهي".