التعهد بكبار السن المقيمين بمؤسسات رعاية المسنين، محور اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ونادي روتاري تونس-سكرة

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 16:06:50

- تم صباح الاربعاء بالعاصمة إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ونادي روتاري تونس - سكرة في مجال معاضدة مجهودات الدولة في التعهد بمنظوريها من كبار السن المقيمين بمؤسسات رعاية المسنين.وبمقتضى هذه الاتفاقية، يتعهد نادي روتاري بكل المقيمين بمؤسسات رعاية المسنين الذين يحتاجون لطواقم أسنان وبصيانة كراسي الأسنان بكل من مؤسسة رعاية المسنين بمنوبة ومؤسسة المرحوم الصادق إدريس لرعاية المسنين بقمرت، إلى جانب تحسين البنية الأساسية وظروف الإقامة بمؤسسة رعاية المسنين بمنوبة، وتهيئة وتوسيع مركزي رعاية المسنين بالكاف والقصرين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي بالمناسبة على أن الإحاطة بكبار السن هي من أوكد أولويّات الوزارة مشددة على ضرورة توحيد الجهود بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني من أجل تجسيم البرامج والمشاريع الوطنية في المجال.واعتبرت في هذا السياق، أن ما تتضمنه الاتفاقية من أهداف مشتركة لفائدة كبار السن يتنزل في إطار تكريس قيم التضامن والعطاء التي يتميّز بها المجتمع التونسي، منوّهة بمبادرة نادي روتاري تونس-سكرة في توفير طواقم أسنان لعدد من كبار السن المقيمين بمركز رعاية المسنين بمنوبة.وقد تم بهذه المناسبة تكريم عدد من كبار السن المقيمين بمراكز رعاية المسنين.