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Politique

وزير الداخلية: المعطيات حول تواجد 5 او 6 الاف تونسي ببؤر التوتر لا اساس لها من الصحة

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب أن كل المعطيات التي يقع تداولها في مختلف الوسائط الإعلامية حول عدد التونسيين الموجودين في بؤر التوتر والتي تتحدث عن أرقام تفوق ال5 آلاف أو 6 آلاف تونسي لا أساس لها من الصحة مشيرا الى ان هذاالعدد يبلغ 2929 تونسيا.

وقال الوزير، في جلسة استماع له اليوم الاربعاء صلب لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب،ان الأرقام المتوفرة لدى الوزارة هي أرقام دقيقة ومستقاة من مصادر مختلفة، ملاحظا أنه حتى وإن كانت هناك نسبة خطأ فإنه لا يمكن أن يتجاوز ال30 بالمائة وبالتالي فإن عدد التونسيين الموجودين في تلك البؤر لا يمكن أن يتجاوز ال4 آلاف تونسي وبين أن عدد التونسيين العائدين من بؤر التوتر يبلغ 800 تونسيا حسب المعطيات المتوفرة لدى الوزارة، من بينهم 137 شخصا يخضعون للإقامة الجبرية.
ولاحظ في هذا السياق أن النقاش حول التونسيين العائدين من بؤر التوتر كان في أغلبه نقاشا سياسيا، لكن وزارة الداخلية لا يمكنها أن تتعامل مع هذا الموضوع إلا من الناحية الأمنية وأكد أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية ومن الطبيعي أن يشغل التونسيين ويجب أن يكون حاضرا في عمل وزارة الداخلية لخمس سنوات قادمة على الأقل، لكن يجب في المقابل ألا يقع تضخيم الأمور لأن الوزارة لديها منظومة تتمع بقدر كبير من النجاعة للتعامل معهم، حسب قوله.



Publié le:2017-01-04 12:23:46

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1 de 1 commentaires pour l'article 136359

Yess IN  (Netherlands)  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 12h 46m |           
الرّقم ضخّمو إعلام العار زمن الترويكا و عملولنا بيه سمعة دولية لتونس تحمد ربّي.... الرّحوي المتطرّف وصّلو لنصّ مليون !!!
توّا الموميا رمالهم الدّوسي إلّي فيه الرّقم ''الصّحيح" و المفصّل على وجوههم ....هاوكا بالأمارة 19 في مالي و4 في اليمن و 3 في الشعانبي هههه كذبو كذبة و وحلو فيها ....



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