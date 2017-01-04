تطاوين : عمال شركة « وينستار » البترولية بحضيرتي الشوش والبرمة يدخلون في اعتصام مفتوح بداية من اليوم

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 10:56:36

- دخل عمال شركة « وينستار » البترولية بحضيرتي الشوش والبرمة في اعتصام مفتوح بداية من اليوم الاربعاء وذلك احتجاجا على تسريح عدد من العمال وعلى اعتزام الشركة التخلي عن المزيد منهم دون اسباب واضحة وفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين.هذا وعبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطاوين عن مساندته الكلية لمنظوريه وتبنيه لاعتصامهم الذي اعتبره شرعيا معربا عن عميق استغرابه من الطريقة التي سلكتها الشركة في التعامل مع هذا الملف.كما طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الشركة بالعدول عن هذا القرار فورا وتمكين العمال حالا من الالتحاق بمراكز عملهم.واكد استعداده للدفاع عن مطالب منظوريه بكل الوسائل المشروعة بما فيها ايقاف العمل بكل حضائر الشركة مع ايقاف الانتاج وفق ما ورد في نص البيان.