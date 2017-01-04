اختيار 11 فكرة مشروع للمرافقة في مجال بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الكاف

وقال رئيس اللجنة الجهوية للخبراء بهذا البرنامج الوطني الطاهر عونلي إنه سيقع اختيار ثمانية أفكار مشاريع من مجموع المشاريع المختارة قصد تمكين أصحابها من جوائز وذلك بعد إعادة بلورة أفكار المشاريع من طرف اصحابها وتقديمها في شكل دراسة مفصلة مع ضبط الاهداف ونوعية المشاريع بصفة مدقّقة، مضيفا أنه سيقع مدّ كل أصحاب أفكار المشاريع بصكوك بنكية للمرافقة والتبني من خلال خلاص اجور مكاتب الدراسات لكل المشاريع بهدف تقديمها في الثوب اللاّئق والمناسب إلى المؤسسات البنكية للتمويل، على حدّ قوله.
Publié le:2017-01-04 15:05:16
Par:essoltan (France )
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