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الكشف عن خلية ارهابية بهرقلة بولاية سوسة تتكون من 13 عنصرا

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بولاية سوسة من الكشف يوم امس الثلاثاء عن خلية إرهابيّة بمدينة هرقلة تتكوّن من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و43 سنة وذلك في إطار الإهتمام بمتابعة العناصر التكفيريّة ورصد تحرّكاتهم المتواصل للتوقي من التهديدات الإرهابيّة المحتملة.

واشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية ان التحريات مع هؤلاء العناصر اعترفوا بعد التحريات معهم بعقدهم إجتماعات سرّية بأحد المساجد بالمدينة وقيامهم بتسفير حوالي 12 شابا جميعهم أصيلي مدينة هرقلة إلى بؤر التوتر للإنضمام إلى الجماعات الإرهابيّة إضافة إلى علاقتهم الوطيدة بعنصر إرهابي خطير أصيل الجهة ينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" الإرهابيّة ومحلّ تفتيش لفائدة الوحدات الأمنيّة واضاف البلاغ ان النيابة العموميّة ، أذنت بعد مراجعتها بالإحتفاظ بكامل أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر"




Publié le:2017-01-04 10:38:49

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