الكشف عن خلية ارهابية بهرقلة بولاية سوسة تتكون من 13 عنصرا

واشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية ان التحريات مع هؤلاء العناصر اعترفوا بعد التحريات معهم بعقدهم إجتماعات سرّية بأحد المساجد بالمدينة وقيامهم بتسفير حوالي 12 شابا جميعهم أصيلي مدينة هرقلة إلى بؤر التوتر للإنضمام إلى الجماعات الإرهابيّة إضافة إلى علاقتهم الوطيدة بعنصر إرهابي خطير أصيل الجهة ينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" الإرهابيّة ومحلّ تفتيش لفائدة الوحدات الأمنيّة واضاف البلاغ ان النيابة العموميّة ، أذنت بعد مراجعتها بالإحتفاظ بكامل أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر"
Publié le:2017-01-04 10:38:49
Par:hemida (Tunisia )
Sur: عماد بن حليمة: اذا اردتم معرفة أعداد الإرهابيين في الخارج فقوموا بتعداد الرحلات نحو تركيا