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Sport

بــلاغ مروري بمناسبة مقابلة النادي الإفريقي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي يوم الاربعاء

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - بمناسبة المقابلة الودية التي ستدور يوم الأربعاء 04 جانفي 2017 على الساعة 19.00 بالملعب الأولمبي برداس بين فريقي النادي الإفريقي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي

تُعلم وزارة الداخلية أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق معرض ب س ب ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 13.00 إلى الساعة 00.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 14.00 وغلقها على الساعة 18.00 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت مع العلم وأن شبابيك التذاكر مغلقة.

ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي والشمالي لسيارات أحباء النادي الإفريقي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان أو محول الملعب أو عبر الطريق الوطنية رقم 1.


رابعا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين تجنبا للاكتظاظ.

خامسا: تُؤكد وزارة الدّاخلية (إدارة شرطة المرور) على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق خاصة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

Publié le:2017-01-04 10:14:53

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