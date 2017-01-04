القصرين : عودة الهدوء إلى حي النور

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 00:25:12

- عاد الهدوء إلى حي النور بالقصرين في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 3 جانفي 2017 بعد حالة الاحتقان التي عاشت على وقعها المنطقة مساء الثلاثاء.وكان الناطق باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتي أفاد في تصريح لإذاعة ''شمس اف ام'' ان قوات الجيش الوطني تدخلت مساء الثلاثاء لحماية المؤسسات العمومية واﻟﻤﻨﺸﺂت الحساسة في حي النور بولاية القصرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة.من جانب اخر أكدت مصادر امنية ان محتجين قاموا بخلع المستودع البلدي بالجهة وسرقة محجوزاته على غرار الدراجات النارية.كما قام المحتجون بتهشيم باقي السيارات مما جعل الامن يتدخـل لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع.وكان حي النور شهد مواجهات بين وحدات الأمن وعدد من الشبان الذين أغلقوا مفترق حي النور وعدد من أنهج الحي بعد أن أشعلوا العجلات المطاطية فيما استعملت القوات الأمنية الغاز المسيل لتفريقهم.