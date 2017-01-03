الحزب الجمهوري يقترح إجراء الانتخابات البلدية في الثلاثية الأولى من 2018

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 18:54:06

- قدم الحزب الجمهوري، الى الحكومة ورقة عمل، تقترح اجراء الانتخابات البلدية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018، وذلك خلال لقاء جمع الناطق الرسمي باسم الحزب عصام الشابي برئيس الحكومة يوسف الشابي مؤخرا .وأفاد الشابي الثلاثاء في حوار ل(وات)، بأنه طلب عرض هذا المقترح على الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لمزيد التحاور والتباحث بشأنه.وبرر هذا المقترح بالقول " إن الموعد الذي ستحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، سيكون مبدئيا بين شهري نوفمبر وديسمبر 2017، وهي فترة تتزامن مع فترة النقاش بشأن مشروع ميزانية الدولة، ما يجعل جميع الأطراف تركز على هذا المشروع الذى سيتضمن عدة إصلاحات هامة".كما كشف، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أعلن خلال اجتماع رؤساء الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج في شهر ديسمبر 2016 ، "عن استعداد الحركة لتجاوز الخلاف بشأن مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية ، وهو من شأنه أن يحسم الأمر في البرلمان والمصادقة على مشروع القانون الانتخابي في موفى جانفي أو مطلع فيفري 2017 "، حسب تقديره ومن جهة أخرى، أبرز عصام الشابي، أن الحزب الجمهوري "يطمح إلى أن يشارك في الانتخابات البلدية إلى جانب القوى الديمقراطية من خلال قائمات مواطنية واسعة تتجاوز الأحزاب ولا تقف عند حدود الجبهات الحزبية" ، حيث ستجمع هذه القائمات بالاضافة الى ممثلين عن الأحزاب ، العديد من الشخصيات المستقلة والمثقفين والمواطنين.