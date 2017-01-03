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تكوين لجان مختصة في إطار مخطط اصلاح التعليم العالي

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - أفصح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، عن خطة العمل لتفعيل الاصلاح والتي تمت بلورتها، وفق قوله، خلال انعقاد اجتماع مجلس الجامعات في 28 ديسمبر2016 وذلك تبعا للتشخيص الذي انجزته اللجنة الوطنية للاصلاح الجامعي (2012-2015).

وقدم الوزير، خلال ندوة صحفية التامت اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، اللجان المختصة المكلفة بالشروع في العمل على الاصلاح، مشيرا إلى أنها ستعتمد منهجية عمل جديدة، وستتولى إرساء حوار بناء مع كل الاطراف المتدخلة.
ويتمحور عمل اللجان، بالخصوص، حول "التكوين الجامعي" و"التشغيلية" و"الانفتاح على المحيط" و"البحث والتجديد والحوكمة" و"الخارطة الجامعية" و"التكوين البيداغوجي للمدرسين".
وهذه اللجان هي لجنة "الجودة والاعتماد"، ولجنة "الانفتاح على المحيط والتشغيلية"، ولجنة "الهيكلة والحوكمة"، ولجنة "التثمين والعولمة"، ولجنة "استقلالية الجامعة"، ولجنة "حوكمة الادارة"، ولجنة "الخارطة الجامعية واندماجها في محيطها"، ولجنة "الحياة الجامعية"، ولجنة "الاستاذ والنظام الاساسي والتكوين والتقييم"، ولجنة "طرق التكوين الحديثة".




Publié le:2017-01-03 18:47:04

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1 de 1 commentaires pour l'article 136336

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Mardi 03 Janvier 2017 à 19h 55m |           
عمري فوق 60 سنة ومنذ طفولتي وانا اسمع باصلاح التعليم تقريبا كل سنة
لكن التعليم تقهقر في بلادنا الى الوراء والى الجهل والى الشهائد الشكلية بلا مضمون
لذا حصلت لي قناعة ان كل من اراد اصلاح التعليم حسب هواه الشخصي زاد في افساده
فمتى يصبح عندنا تعليم ؟



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