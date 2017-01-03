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Politique

وزير الداخلية يلتقي نظيره الايطالي ويؤكد أن مكافحة الإرهاب والهجرة والسرية تحتاج إلى تعاون دولي استراتيجي

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد وزير الداخلية، الهادي مجدوب, الثلاثاء, بحضور نظيره الإيطالي، ماركو مينيتي، أن مكافحة الإرهاب والقضاء على ظاهرة الهجرة والسرية تعد من المواضيع الهامة وذات أولوية مطلقة بالنسبة لتونس وايطاليا ولا يمكن معالجتها على المستوى المحلي، بل إنها تحتاج إلى تعاون دولي استراتيجي مشترك، وفق تعبيره.

وشدد مجدوب، خلال تصريح إعلامي مقتضب عقب لقاء جمعه بنظيره الايطالي بمقر وزارة الداخلية، على ضرورة تأمين الحدود بين تونس وايطاليا لمكافحة الإرهاب والقضاء على ظاهرة الهجرة السرية.
وقال الوزير في هذا السياق " إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين مهم جدا في مجال تبادل المعلومات والتعاون اللوجستي، ولا يحتاج إلى إثباتات، فضلا عن أنه سيمكننا من أن نكون أكثر نجاعة في معالجة مثل هذه المسائل الكبرى".
وأشار إلى أهمية تعزيز مجالات التعاون ودعم العلاقات بين البلدين ومواصلة التشاور بينهما على مختلف المستويات.



Publié le:2017-01-03 18:45:09

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