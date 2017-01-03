وزير الداخلية يلتقي نظيره الايطالي ويؤكد أن مكافحة الإرهاب والهجرة والسرية تحتاج إلى تعاون دولي استراتيجي

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 18:45:09

- أكد وزير الداخلية، الهادي مجدوب, الثلاثاء, بحضور نظيره الإيطالي، ماركو مينيتي، أن مكافحة الإرهاب والقضاء على ظاهرة الهجرة والسرية تعد من المواضيع الهامة وذات أولوية مطلقة بالنسبة لتونس وايطاليا ولا يمكن معالجتها على المستوى المحلي، بل إنها تحتاج إلى تعاون دولي استراتيجي مشترك، وفق تعبيره.وشدد مجدوب، خلال تصريح إعلامي مقتضب عقب لقاء جمعه بنظيره الايطالي بمقر وزارة الداخلية، على ضرورة تأمين الحدود بين تونس وايطاليا لمكافحة الإرهاب والقضاء على ظاهرة الهجرة السرية.وقال الوزير في هذا السياق " إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين مهم جدا في مجال تبادل المعلومات والتعاون اللوجستي، ولا يحتاج إلى إثباتات، فضلا عن أنه سيمكننا من أن نكون أكثر نجاعة في معالجة مثل هذه المسائل الكبرى".وأشار إلى أهمية تعزيز مجالات التعاون ودعم العلاقات بين البلدين ومواصلة التشاور بينهما على مختلف المستويات.