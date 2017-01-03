وزير الداخلية يلتقي نظيره الايطالي ويؤكد أن مكافحة الإرهاب والهجرة والسرية تحتاج إلى تعاون دولي استراتيجي

وشدد مجدوب، خلال تصريح إعلامي مقتضب عقب لقاء جمعه بنظيره الايطالي بمقر وزارة الداخلية، على ضرورة تأمين الحدود بين تونس وايطاليا لمكافحة الإرهاب والقضاء على ظاهرة الهجرة السرية.
وقال الوزير في هذا السياق " إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين مهم جدا في مجال تبادل المعلومات والتعاون اللوجستي، ولا يحتاج إلى إثباتات، فضلا عن أنه سيمكننا من أن نكون أكثر نجاعة في معالجة مثل هذه المسائل الكبرى".
وأشار إلى أهمية تعزيز مجالات التعاون ودعم العلاقات بين البلدين ومواصلة التشاور بينهما على مختلف المستويات.
Publié le:2017-01-03 18:45:09
Par:karimyousef (France )
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