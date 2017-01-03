ستة مؤسسات لغسل الدجين بولاية المنستير مرتبطة بصفة غير قانونية بشبكة التطهير أو بقنوات تصريف مياه الأمطار

وأوضح أنّ هذه المؤسسات بصدد صرف مياهها الصناعية بطريقة عشوائية حاصة وأنّها مرتبطة بقنوات التطهير بصفة عشوائية وغير قانونية أو أنّها بصدد صرف مياه غير مطابقة للمواصفات مباشرة في البحر أو في وادي "المالح" الذي يصب في خليج المنستير.
وأضاف أنّ الخبراء المراقبين للوكالة والذين يتمتعون بالضابطة العدلية حرروا محاضر مخالفات بشأن تلويث المحيط ضدّ هذه المؤسسات وتمت إحالتها إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير.
Publié le:2017-01-03 20:07:30
Par:karimyousef (France )
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