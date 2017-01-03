ستة مؤسسات لغسل الدجين بولاية المنستير مرتبطة بصفة غير قانونية بشبكة التطهير أو بقنوات تصريف مياه الأمطار

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 20:07:30

- أسفرت المعاينات الميدانية للخبراء المراقبين للوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير خلال سنة 2016عن تسجيل ستة مؤسسات صناعية ناشطة في مجال النسيج وجلّها في غسل "الدجين" بالحهة ارتبطت جميعها بقنوات شبكة التطهير أو بقنوات تصريف مياه الأمطار بصفة غير قانونية وذلك وفق ما أفاد "وات" اليوم محمّد الجزيري مشرف على خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير.وأوضح أنّ هذه المؤسسات بصدد صرف مياهها الصناعية بطريقة عشوائية حاصة وأنّها مرتبطة بقنوات التطهير بصفة عشوائية وغير قانونية أو أنّها بصدد صرف مياه غير مطابقة للمواصفات مباشرة في البحر أو في وادي "المالح" الذي يصب في خليج المنستير.وأضاف أنّ الخبراء المراقبين للوكالة والذين يتمتعون بالضابطة العدلية حرروا محاضر مخالفات بشأن تلويث المحيط ضدّ هذه المؤسسات وتمت إحالتها إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير.