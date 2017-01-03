تذكير حول التعديلات الخاصة بدورية الفحص الفني للعربات

ويشمل هذا الإجراء كل السيارات الخاصة التي يتراوح عمرها بين 4 و 10 سنوات عند تاريخ 26 جويلية 2016.
كما تذكر الوزارة أنه وقع إعفاء هذه السيارات الخاصة من وجوب عرضها على الفحص الفني الدوري ما لم يتجاوز عمرها 4 سنوات، وإبقاء دورية الفحص الفني بالنسبة إلى هذه السيارات الخاصة كل سنة وذلك إذا تجاوز عمرها 10 سنوات .
مع العلم أن التمديد في صلوحية شهادة الفحص الفني يتم ضمنيا دون أي إجراء إضافي على مستوى مراكز الفحص الفني.
Publié le:2017-01-03 18:14:37
Par:MENZLY (Canada )
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