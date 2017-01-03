تذكير حول التعديلات الخاصة بدورية الفحص الفني للعربات

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 18:14:37

- تذكر وزارة النقل في بلاغ صادر لها الثلاثاء، وتفاديا للإختلاف في تطبيق التعديلات التي تم إدخالها على دورية الفحص الفني للعربات والتي دخلت حيز التطبيق على مستوى الفحص الفني ابتداء من تاريخ 26 جويلية 2016 ،أن كل سيارة خاصة تحصلت على شهادة فحص فني مسلمة بداية من تاريخ 27 جويلية 2015 تتمتع بتمديد في صلوحية هذه الشهادة بسنة إضافية .ويشمل هذا الإجراء كل السيارات الخاصة التي يتراوح عمرها بين 4 و 10 سنوات عند تاريخ 26 جويلية 2016.كما تذكر الوزارة أنه وقع إعفاء هذه السيارات الخاصة من وجوب عرضها على الفحص الفني الدوري ما لم يتجاوز عمرها 4 سنوات، وإبقاء دورية الفحص الفني بالنسبة إلى هذه السيارات الخاصة كل سنة وذلك إذا تجاوز عمرها 10 سنوات .مع العلم أن التمديد في صلوحية شهادة الفحص الفني يتم ضمنيا دون أي إجراء إضافي على مستوى مراكز الفحص الفني.