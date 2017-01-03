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Economie

توننداكس يتجاوز عتبة 5500 نقطة في اقفال الثلاثاء

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - تجاوز توننداكس في اقفال، الثلاثاء، عتبة 5500 نقطة ليصل الى مستوى 5514،36 نقطة اثر ارتفاعه بنسبة 0،33 بالمائة، وهو الارتفاع الثاني خلال ثاني حصة من سنة 2017. وبلغت قيمة المعاملات لنفس الحصة 2،659 مليون دينار (م د).

وقدرت قيمة التعامل على أسهم اوروسيكل ب0،544 م د وهي الاعلى مقارنة بالمعاملات على بقية الاسهم.
وسجلت أسهم بطاريات أسد ارتفاعا بنسبة 2،90 بالمائة (6،370 دينار) والمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 2،75 بالمائة (2،610 د).
وانهت اسهم التونسية للايجار المالي الحصة بتطور بنسبة 2،75 بالمائة (18،30 د).
وزادت اسعار اسهم التونسية لصناعة الاطارات المطاطية ب2،63 بالمائة (1،950 د). وفقدت، في المقابل، اسهم مونوبري 3،06 بالمائة من قيمتها (9،500 د).
وتقلص اداء اسهم الشركة التونسية للبنك والمغازة العامة اذ تراجعت على التوالي بنسبة 3،06 بالمائة (3،800 د) وبنسبة 2،99 بالمائة (24،910 د).
كما تدهورت اسعار التوظيف التونسي والعقارية التونسية السعودية على التوالي بنسبة 2،91 بالمائة (39 د) وبنسبة 2،81 بالمائة (2،070 د).



Publié le:2017-01-03 18:11:21

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