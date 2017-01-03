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Justice

حكم الإعدام رميا بالرصاص ضد 'شلانكا' القاتل للطفل ياسين

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - قضت المحكمة الإبتدائية العسكرية في تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام رميا بالرصاص في حق محمد أمين اليحياوي المعروف بـ'شلانكا' القاتل للطفل ياسين في منطقة الملاسين العام الماضي .




Publié le:2017-01-03 15:08:06

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1 de 1 commentaires pour l'article 136324

Essoltan  (France)  |Mardi 03 Janvier 2017 à 15h 20m |           
نعم للحكم بالإعدام , لكن الكثيرون من المحكوم عليهم بالإعدام مازالوا تصلهم القفة إلى السجن وذلك منذ سنين .



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