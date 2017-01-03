Publié le:2017-01-03 15:08:06
حكم الإعدام رميا بالرصاص ضد 'شلانكا' القاتل للطفل ياسين
Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - قضت المحكمة الإبتدائية العسكرية في تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام رميا بالرصاص في حق محمد أمين اليحياوي المعروف بـ'شلانكا' القاتل للطفل ياسين في منطقة الملاسين العام الماضي .
Publié le:2017-01-03 15:08:06
Publié le:2017-01-03 15:08:06
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