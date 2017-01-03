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Politique

استياء بعض نواب لجنة المالية من مواصلة تمتيع نفس الجهات بالامتيازات الجبائية

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - عبر عدد من نواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الثلاثاء، عن استيائهم من مواصلة تمتيع نفس الجهات والمناطق بالحوافز الجبائية طبقا للاوامر التطبيقية لقانون الاستثمار التى صادق عليها مجلس الوزارء الجمعة الفارط.

وقالت النائبة ريم محجوب، فى تصريح ل(وات)، "أنه بعد اختيار لجنة المالية للجهات، التى تم تصنيفها حسب نسبة الفقر، للانتفاع بالحوافز الجبائية (تتراوح بين 5 و10 سنوات) ما راعنا الا "أن صدرت هذه الاوامر التطبيقية دون الاخذ فى الاعتبار هذا التقسيم الجديد بل ابقت على نفس الجهات التى كانت تتمتع بهذه الامتيازات فى السابق.
وتابعت "هذا الامر فيه ضرب لمصداقية الحكومة والمجلس ونواب اللجنة الذين قاموا باعلام الجهات، التى تم اختيارها، بانها ستنتفع مستقبلا بهذه الحوافز.
واشارت الى "ان هناك مناطق ساحلية تعاني من التهميش ولكنها لن تنتفع بالامتيازات وهي 5 جهات المهدية ونابل وقابس وبنزرت ومدينين".
وعبرت عن املها فى ان تتم مراجعة هذه الاوامر قبل صدروها فى الرائد الرسمي وفى حال لم يتم ذلك "فان اللجنة ستطالب بعقد جلسة للاستماع الى وزير التنمية".
ودعا النائب سليم بسباس، من جهته، الى مراجعة الخارطة القديمة لمناطق التنمية الجهوية والتى لابد ان يتم مراعاة مؤشر التنمية عند اعدادها.



Publié le:2017-01-03 14:58:39

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