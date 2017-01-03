ال AFH تستعد تستعد لانجاز مشاريع جديدة في مدخرات عقارية تقارب 18 ألف هكتار

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 13:21:24

- عرض مشاريع الوكالة العقارية للسكنى في مختلف مراحلها المنجزة والمبرمجة وأهم الإشكاليات التي تعترضها،كان محور جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2017 ،بإشراف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيّد محمد الصالح العرفاوي بحضور الرئيس المدير العام للوكالة السيّد محمد الخامس العبيدي وعدد من إطارات الوزارة والوكالة.وخصصت الجلسة للبحث عن حلول عملية لتذليل الصعوبات والعراقيل التي أصبحت في السنوات الأخيرة تكبل عمل الوكالة وتعيق مخططاتها الاستشرافية وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها.كما تم مناقشة إمكانية تدخل الوكالة في إحداث مدن جديدة استجابة للحاجيات المتعقلة بالتوسع العمراني والحد من البناء الفوضوي وإقرار إمكانية التدخل بكل من منطقة المبطوح وبوربيع على مستوى الحنايا قرب المنطقة الصناعية –الطريق الوطنية عدد 3 باتجاه زغوان والنفيضة والحسيان وغيرها من المناطق وذلك بدعم من الوزارة وإمكانية تمويل دراسة هذا التدخل.وشدد الوزير في هذا الإطار على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على توفير مقاسم مهيأة تكون أكثر استجابة لطلبات المواطنين وذلك للحد من ظاهرة البناء الفوضوي وحماية للمشهد العمراني في تونس.وللإشارة فقد قامت الوكالة العقارية للسكنى بتهيئة أكثر من 8500 هك موزعة على كامل تراب الجمهورية بهدف إحداث أقطاب عمرانية تضاهي إنجاز مدن جديدة وانجاز أكثر من 430 تقسيم ساهم في تطوير المشهد العمراني وحماية الطابع البيئي وتكثيف النسيج العمراني ،كما قامت الوكالة بإحداث أكثر من 350 ألف وحدة سكنية منها 70 ألف مخصصة للسكن الاجتماعي وتوفير مقاسم سكنية لأكثر من 1.5 مليون ساكن أي ما يعادل 14 بالمائة من العدد الجملي للسكان .وتستعد الوكالة لانجاز مشاريع جديدة في مدخرات عقارية تقارب 18 ألف هكتار.