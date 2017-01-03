انتفاع 164 من صغار الفلاحين في ولاية قبلي بمنح وامتيازات الدولة لتشجيع المشاريع خلال سنة 2016

وقدّرت الاعتمادات الجملية المخصة لهذه الاستثمارات بـ 628 الف دينار منها 353 الف دينار في شكل منح من الدولة ليرتفع بذلك العدد الجملي للملفات المصادق عليها لصغار الفلاحين خلال سنة 2016 الى 164 ملفا باعتمادات استثمارية فاقت الأربعة ملايين دينار، وفق ما أكده رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الكاروس، اليوم في تصريح لمراسل (وات).
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تمّ خلال نفس الجلسة المصادقة على تمكين عدد من الملفات الخاصة بكبار ومتوسطي الفلاحين من امتيازات الدولة لتشجيعهم على بعث المشاريع خاصة في مجال الخدمات الفلاحية وإحداث بيوت التبريد وذلك باعتمادات استثمارية ناهزت المليون دينار منها 183 الف دينار في شكل منح من الدولة ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار بالنسبة لصغار ومتوسطي وكبار الفلاحين بالجهة خلال سنة 2016 الى ما يفوق 13 مليون دينار.
Publié le:2017-01-03 15:31:52
Par:TARAK KLAA (France )
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