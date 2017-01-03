انتفاع 164 من صغار الفلاحين في ولاية قبلي بمنح وامتيازات الدولة لتشجيع المشاريع خلال سنة 2016

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 15:31:52

- صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفلاحية خلال جلستها المنعقدة في موفى شهر ديسمبر من سنة 2016 على تمكين 97 ملفا جديدا لـ 97 من صغار الفلاحين بالجهة من منح وامتيازات الدولة لبعث مشاريع تتعلق بالأساس بقطاع الاقتصاد في مياه الري من خلال إحداث الأحواض المائية ومدّ قنوات الري الموضعي والري المحسّن ( قطرة قطرة) إضافة إلى مشاريع تطوير قطاع الغراسات وإدخال الميكنة الفلاحية وحماية الواحات من تقدم الرمال عبر إحداث المصدّات الجريدية للرياح.وقدّرت الاعتمادات الجملية المخصة لهذه الاستثمارات بـ 628 الف دينار منها 353 الف دينار في شكل منح من الدولة ليرتفع بذلك العدد الجملي للملفات المصادق عليها لصغار الفلاحين خلال سنة 2016 الى 164 ملفا باعتمادات استثمارية فاقت الأربعة ملايين دينار، وفق ما أكده رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الكاروس، اليوم في تصريح لمراسل (وات).وأضاف المصدر ذاته أنه قد تمّ خلال نفس الجلسة المصادقة على تمكين عدد من الملفات الخاصة بكبار ومتوسطي الفلاحين من امتيازات الدولة لتشجيعهم على بعث المشاريع خاصة في مجال الخدمات الفلاحية وإحداث بيوت التبريد وذلك باعتمادات استثمارية ناهزت المليون دينار منها 183 الف دينار في شكل منح من الدولة ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار بالنسبة لصغار ومتوسطي وكبار الفلاحين بالجهة خلال سنة 2016 الى ما يفوق 13 مليون دينار.