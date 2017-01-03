المعبر الحدودي في حزوة يسجّل في شهر ديسمبر الماضي حركية كبيرة في عدد المسافرين فاقت 119 الف مسافر

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 15:20:45

- بلغ عدد المسافرين عبر المعبر الحدودي في بحزوة من ولاية توزر الذي يربط جنوب غرب تونس بجنوب ووسط الجزائر عبر ولاية وادي سوف 119691 مسافرا في الاتجاهين وفق إحصائيات رسمية لمركز العبور وذلك خلال شهر ديسمبر المنقضي.وأكّد معتمد حزوة ثابت الشابي في تصريح لمراسلة (وات) ان هذه الاحصائيات تعد قياسية بالمقارنة مع السنوات الفارطة.وأوضح المصدر ذاته ان المسافرين من جنسيات مختلفة في مقدمتها الجزائريين الى جانب التونسيين والمغاربة والليبيين والفرنسيين وجنسيات افريقية واسيوية وفي ذلك مؤشر على الأهمية الاستراتيجية التي بات يحتلها المعبر حسب تقديره، وسجّل المعبر أيضا خلال شهر ديسمبر 2016 دخول 24440 عربة من سيارات خفيفة وشاحنات وحافلات منها 17936 سيارة أجنبية.وسجّلت كامل السنة المنقضية بدورها أرقاما تعد استثنائية من حيث عدد العابرين في الاتجاهين وعدد العربات واكتسى نشاط معبر حزوة بعدا تجاريا متزايدا نظرا لكونه يمثّل المنفذ الرئيسي للتجار التونسيين والجزائريين للتزود بالبضائع من البلدين وقد استقبل المعبر على امتداد السنة الماضية 873083 مسافرا في الاتجاهين من جنسيات مختلفة في مقدمتها الجزائريين ثم التونسيين إضافة إلى 215550 عربة من مختلف الاصناف.وما يزال هذا المعبر بالنظر الى ما يسجّله من تطور في حركة العبور سنويا ينتظر تفعيل قرار إعطائه الصبغة التجارية بعد ان وافقت وزارة التجارة على هذا المقترح منذ 2015 تمهيدا لبعث منطقة تبادل تجاري مشتركة تونسية جزائرية بمدينة حزوة.