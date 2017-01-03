الاطاحة بشبكة متلبسة بالنبش عن الاثار بالمنطقة الاثرية بالقنة بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 12:52:49

- أطاحت فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بالقصرين بشبكة تتكوّن من سبعة عناصر تمّ ضبطهم متلبّسين بصدد النبش عن الأثار بالمنطقة الأثريّة بمنطقة القنة بمعتمديّة سبيطلة من ولاية القصرين يوم امس الاثنين .واشار بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية انه تم حجز لدى هذه العناصر معدّات وأدوات يستعملونها في عمليّة الحفر كما اذنت النيابة العموميّة للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بعناصر هذه الشبكة سهم