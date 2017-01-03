Radio Babnet Tunisie  On Air: Chadia - Ya Hassen  
Régions

الاطاحة بشبكة متلبسة بالنبش عن الاثار بالمنطقة الاثرية بالقنة بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - أطاحت فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بالقصرين بشبكة تتكوّن من سبعة عناصر تمّ ضبطهم متلبّسين بصدد النبش عن الأثار بالمنطقة الأثريّة بمنطقة القنة بمعتمديّة سبيطلة من ولاية القصرين يوم امس الاثنين .

واشار بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية انه تم حجز لدى هذه العناصر معدّات وأدوات يستعملونها في عمليّة الحفر كما اذنت النيابة العموميّة للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بعناصر هذه الشبكة سهم



Publié le:2017-01-03 12:52:49

cadre-ddc39666e97dd0f4351387573a8e521c-2017-01-03 12:52:49
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136314



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12935,7

  • (30/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43010 DT        1$ =2,33888 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/12)   209,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136314 355|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires