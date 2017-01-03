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مصادقة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في ولاية قابس على 135 عملية استثمار خلال السنة الماضية

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - صادقت في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي باستثمارات جملية فاقت 8ر21 مليون دينار مكّنت من إحداث 157 مواطن شغل.

وتشير المعطيات التي تضّمنها تقرير أعدته الإدارة الجهوية لهذه الوكالة في قابس وتحصّل مراسل (وات) على نسخة منه إلى أن أغلب الباعثين قد اعتمدوا في تمويل مشاريعهم على مواردهم الذاتية حيث تمثّل تمويلاتهم نسبة 6ر73 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمارات لسنتي 2015 و2016 فيما لم تتجاوز نسبة القروض البنكية 2 بالمائة من الحجم الجملي لتلك الاستثمارات و6 بالمائة من حيث عدد المشاريع.
في المقابل تواصل تمكين المستثمرين من المساعدات التي تقدّمها الدولة في شكل امتيازات مالية ومثّلت المنح والاعتمادات الواجب إرجاعها نسبة 73ر15 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمارات المسجلة خلال سنة 2016 وذلك دون اعتبار الامتيازات الجبائية علما وأن قيمة المنح قد فاقت خلال هذه السنة 4ر3 ملايين دينار.
وقد استأثرت معتمدية الحامة بفضل مياهها الجيوحرارية التي تساعد على تركيز مشاريع الزراعات المحمية وتربية الطحائب المجهرية على النصيب الأوفر من هذه الاستثمارات بمساهمة بلغت 78ر51 بالمائة تلتها في المرتبة الثانية كل من معتمدية مارث ومعتمدية قابس الجنوبية بمساهمة بلغت نسبة 12ر27 بالمائة.



Publié le:2017-01-03 16:04:15

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