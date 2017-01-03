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وزير العدل يؤكد إيداع 3 أعوان سجون وإصلاح بالسجن بتهمة ترويج المخدرات داخل السجون
Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات
- كد اليوم، وزير العدل غازي الجريبي إيداع 3 أعوان سجون وإصلاح بالسجن بتهمة ترويج المخدرات في السجون،.
وأكد غازي الجريبي في إطار الاستماع إليه في لجنة التشريع العام بمجلس النواب حول مشروع قانون المخدرات أن 3 أعوان من بين الموقوفين صدرت ضدهم أحكام في حين مازال الرابع في حالة إيقاف.
Publié le:2017-01-03 12:44:32
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سي سمير كلامك على نفسك فيه جانب كبير من الحقيقة...."
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hedibg (
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@Abid_Tounsi Monsieur vous vivez aux USA il parait que vous n'avez rien compris de la mentalite amer..."
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KhNeji (
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بيان الجبهة الشعبية حول عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر
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Par:hedibg (Tunisia ) Par Mobile
Sur: عرف بنشر فيديوهات تحتوي الكلام بذيء... استقبال جماهيري لربيع بودن في مطار تونس قرطاج ؟؟؟