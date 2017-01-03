وزير العدل يؤكد إيداع 3 أعوان سجون وإصلاح بالسجن بتهمة ترويج المخدرات داخل السجون

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 12:44:32

- كد اليوم، وزير العدل غازي الجريبي إيداع 3 أعوان سجون وإصلاح بالسجن بتهمة ترويج المخدرات في السجون،.وأكد غازي الجريبي في إطار الاستماع إليه في لجنة التشريع العام بمجلس النواب حول مشروع قانون المخدرات أن 3 أعوان من بين الموقوفين صدرت ضدهم أحكام في حين مازال الرابع في حالة إيقاف.