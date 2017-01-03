انطلاق الاستشارات الجهويّة والمحليّة المتعلقة بوضع الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017-2021

Mardi 03 Janvier 2017



بــاب نــات - تنطلق بداية من اليوم الثلاثاء الاستشارات الجهويّة والمحليّة المتعلقة بوضع الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017-2021 ومن المبرمج ان تنتظم هذه الاستشارات بعديد الجهات ضمن ورشات تتواصل إلى غاية يوم 7 فيفري 2017 بالتعاون مع منظمة اليونسيف والبنك الدولي، وتحت إشراف وزارة المرأة والاسرة والطفولة.

وستخصص هذه الاستشارات، التي تنتظم بتنسيق مع مختلف الوزارات المتدخلة، لعرض النسخة الأوليّة من الاستراتيجيّة على جميع الأطراف وتعديلها وفقا لملاحظاتهم وحاجيّاتهم.



وتحتضن مدينة طبرقة، من ولاية جندوبة، الاستشارة الجهوية الأولى المخصصة لولايات كل من زغوان والكاف وسليانة وجندوبة وباجة، وفق رزنامة نشرتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة على موقعها الرسمي على الانترنت، في حين تختتم هذه السلسلة من الاستشارت بورشات خاصة بولايات مدنين وقابس وقبلي وتطاوين.

يذكر ان هذه الاستراتيجية، التي تم عرض ومناقشة النسخة الأولية منها خلال ورشة عمل انتظمت خلال شهر نوفمبر 2016 بالعاصمة، ترمي بالخصوص إلى وضع خطة مناصرة من أجل إدماج تنمية الطفولة المبكرة ضمن جميع السياسات الوطنية الإجتماعية والإقتصادية، وتسعى إلى إثراء ومراجعة المنظومة القانونية في المجال بالنصوص والتشريعات والإجراءات اللازمة لتعزيز النفاذ للخدمات الأساسية لتنمية الطفولة الأولى والمبكرة ( عطل الأمومة والأبوة، التغطية الإجتماعية، ظروف عمل النساء الحوامل والمرضعات ..) وتحسين البيئة العائلية والتربوية والإجتماعية للأطفال في وضعيات هشة، وضمان تطبيق النصوص القانونية واحترام الضوابط والمعايير المتعلقة بتنظيم إسداء الخدمات لفائدة الأطفال.







Publié le:2017-01-03 15:05:26

