إرتفاع الحركة التجارية للخطوط التونسية بنسبة 9 بالمائة خلال 2016

Lundi 02 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 19:10:29

- ارتفعت حركة المسافرين على متن شركة الخطوط التونسية خلال سنة 2016 بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015، وفق بلاغ أصدرته الشركة، الاثنين.ومر العدد الجملي للمسافرين في نفس الفترة من 2743،653 مسافر إلى 2989،552 مسافر وتطورت الحركة المنتظمة بنسبة 10،1 بالمائة لتصل إلى 2558،018 مسافر في 2016 مقابل 2817،016 مسافر في 2015 وتحسّنت كذلك نسبة الحمولة بحوالي 2،3 نقطة (من 68،1 بالمائة في 2015 الى 70،4 بالمائة في 2016).في المقابل، انخفض مؤشر بقية الحركة، التي تشمل الحركة الإضافية والنشاط غير المنتظم ونشاط الحجّ، بنسبة 7 بالمائة ليمر من 185،653 مسافر إلى 172،536 مسافرا.وتطوّر نشاط الخطوط التونسية على مستوى السوق الأوروبية بنسبة 7 بالمائة ليستحوذ على نسبة 74،6 بالمائة من النشاط الإجمالي.وتحسن النشاط في السوق الإفريقية بنسبة 22،8 بالمائة لتستأثر بنسبة 14،3 بالمائة من إجمالي نشاط الناقلة كما زاد نشاط سوق بلدان الشرق الأوسط بنسبة 10،4 بالمائة.وبلغ، حسب البلاغ ذاته ، عدد المسافرين على مستوى أمريكا الشمالية (مونتريال) 19746 مسافرا منذ 18 جوان 2016 (تاريخ انطلاق استغلال هذا الخط).