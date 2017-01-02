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Culture

اللجنة التنفيذية لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية تتلقى ردّا كتابيا من وزارة المالية بخصوص الاعتمادات المرصودة للأنشطة الثقافية

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلنت اللجنة التنفيذيّة لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016، عن تلقيها ردّا كتابيّا من وزارة الماليّة اعتبرته "مطمئنا" ، بخصوص الاعتمادات المرصودة للأنشطة الثقافيّة والتسيير وتوقيت صرفها.

وذكرت اللجنة التنفيذية لهذه التظاهرة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن هذه الاعتمادات ستمكن التظاهرة من الإيفاء بتعهداتها وإتمام برمجتها إلى غاية مارس2017 وهو موعد اختتام التظاهرة وتسليم المشعل إلى مدينة الأقصر المصرية.
وورد في البلاغ أن اللجنة ستقوم بإعادة جدولة الأنشطة في حدود المبالغ المرصودة، اعتمادا على ما توصّلت إليه اللجان الاستشاريّة من تصوّرات مع التعديلات الملائمة للوضعية المالية للتظاهرة.
وأوضحت اللجنة التنفيذية أنها لم تطلب الترفيع في الميزانية المرصودة خلافا لما روجه البعض "جهلا أو عن سوء نية"، مبرزة أنها تسعى إلى تقديم الثقافة التونسية في أفضل تجلياتها، وذلك ضمن "سياسة تشاركية لا تقصي إلا من أقصى نفسه" وفق نص البلاغ.



Publié le:2017-01-02 21:02:24

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