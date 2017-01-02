فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، صفاقس- سيدي بوزيد، يندد بالاعتداء بالعنف الذي تعرضت له الصحفية بإذاعة صفاقس سعاد بن حمد

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 19:09:54

- ندد فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (صفاقس- سيدي بوزيد), بالاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرضت له الصحفية بإذاعة صفاقس سعاد بن حمد، يوم السبت 31 ديسمبر 2016، من طرف احد الموظفين العاملين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس أثناء قيامها بتحقيق ميداني خارج أسوار المستشفى حول النفايات الاستشفائية بدعوى أنها "لا تملك ترخيصا مسبقا في الغرض".واعتبر فرع نقابة الصحفيين التونسيين (صفاقس-سيدي بوزيد)، في بيان أصدره اليوم الاثنين وتحصلت مراسلة (وات) بصفاقس على نسخة منه أن "ما تعرضت له الزميلة يأتي ضمن محاولات التضييق على قيم حرية الرأي والتعبير وممارستها بتعلة الحديث عن التراخيص المسبقة لممارسة العمل الصحفي، وهو ما يتنافى مع دستور البلاد والمراسيم المنظمة للمهنة ولقانون حق النفاذ إلى المعلومة"، مؤكدا الوقوف "صفا واحدا أمام هذه الممارسات اليائسة"، وفق نص البيان.وأعرب الفرع النقابي عن تضامنه المطلق مع الصحفية المعتدي عليها وعن وقوفه الى جانبها في "حقها القانوني بتتبع المعتدي وكشف الجهات التي تقف وراءه".