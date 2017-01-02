بورصة تونس : ادراج 7 مؤسسات جديدة في 2017

Lundi 02 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 18:17:00

- تشهد بورصة تونس خلال سنة 2017 دخول 7 مؤسسات جديدة. وسيصل العدد الجملي للمؤسسات المدرجة بنفس السوق، تبعا لذلك، الى 86 مؤسسة مقابل 79 مؤسسة حاليا، وفق ما أكده المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون.وأكد سحنون في تصريح ل(وات) أن مجلس ادارة البورصة نظر الى حد الان في أربعة ملفات تتعلق بعمليات الادراج تهم شركات "مصفاة" وصانيماد" و"ماكتاك" و"موبل انتريور"."وسيمكن ادراج 7 مؤسسات من جعل رسملة البورصة في حدود 1 مليار دينار من الرسملة الاضافية" وفق نفس المصدر، الذي أكد أن بورصة تونس أنهت، بعد، دليل النفاذ للسوق المالية الخاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في تحصيل موارد تمويل على مستوى السوق".وستتميز سنة 2017 أيضا بحسب مدير عام البورصة بالاطلاق الفعلي لبرنامج مصاحبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها لدخول السوق المالية.وبين أن الهدف المنشود هو ادراج قناع أكبر عدد من المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات وخاصة منها المتعلقة بالاتصال والسياحة والفلاحة والمناجم والطاقة.وقد اجريت حملة استكشاف استهدفت عددا من المؤسسات لتعريفهم بمزايا الانضمام الى البورصة.واعتبر سحنون ان طموحات ومخططات التنمية لعديد المؤسسات تبقى اليوم محدودة بسبب العوائق البنكية "وبالتالي فان اللجوء الى البورصة يصبح الحل الامثل لضمان ديمومة المؤسسة عبر البحث عن مساهمين جدد".ولاحظ أن البورصة ستسعى الى اقناع السلطات العمومية في 2017 لادراج جزئيا أو كليا للمؤسسات التابعة للدولة للترفيع من رسملة السوق والمساهمة "في جعل البورصة ضمن اولويات المستثمرين".