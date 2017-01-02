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Sécurité

مطار قرطاج: مواطن يُصاب بجروح إثر إطلاق رصاصتين

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه سُجّل اليوم 02 جانفي 2017 بمطار تونس قرطاج تعرض مواطن للاصابة بخدوش طفيفة جراء إطلاق رصاصتين على وجه الخطأ من سلاح أحد أعوان الأمن أثناء تفقّده سلاحه الإداري خلال عمليّة التّعويض عن زميله.

وبيّنت الوزارة أن إحدى الإطلاقتين أصابت زجاج باب المطار ممّا تسبّب في إصابة مواطن بخدوش طفيفة، تمّ على إثرها إسعافه والمغادرة في ظروف عاديّة.



Publié le:2017-01-02 16:59:44

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