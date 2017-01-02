وزير العدل: مساجين قضايا المخدرات الأكثر عددا في السجون التونسية

Credits Mosaique Fm
وكشف وزير العدل غازي الجريبي ان الاحصائيات المتعلقة بالمساجين حسب طاقة الاستيعاب وفق عدد الاسرة المخصصة تشير الى ان نسبة الاكتظاظ تتراوح بين 0 بالمائة و117 بالمائة بمختلف الوحدات السجنية بالبلاد.
وصرّح الجريبي بأن عدد المحكومين بالاعدام في تونس يصل الى 35 فيما يمثل التونسيون معظم المودعين بالسجون التونسية .
كما أشار في مداخلته صلب لجنة الدفاع والامن بمجلس الشعب الى ان عدد المساجين الاجانب يصل الى 23 يحملون جنسيات مغربية وليبية وفلسطينية وجزائرية وأمريكية ومالية والمانية.
Publié le:2017-01-02 13:44:14
Par:Matouchi (Tunisia )
Sur: اطار طبي بمستشفى بنعروس تتوجه لعائلة أحد المرضى باشارة غير أخلاقية