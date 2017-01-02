وزير العدل: مساجين قضايا المخدرات الأكثر عددا في السجون التونسية

Lundi 02 Janvier 2017



بــاب نــات





Credits Mosaique Fm





Publié le:2017-01-02 13:44:14

- أفاد وزير العدل غازي الجريبي خلال مداخلته اليوم الاثنين 2 جانفي 2017 في جلسة استماع صلب لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات تتصدر ترتيب عدد المودعين بالسجون بـ 6662 منهم 2680 موقوف والبقية محكومين وتليها جرائم السرقات بـ 5850 سجين فيما تحل الجرائم الارهابية في المرتبة الخامسة ب 1674 سجينا.وكشف وزير العدل غازي الجريبي ان الاحصائيات المتعلقة بالمساجين حسب طاقة الاستيعاب وفق عدد الاسرة المخصصة تشير الى ان نسبة الاكتظاظ تتراوح بين 0 بالمائة و117 بالمائة بمختلف الوحدات السجنية بالبلاد.وصرّح الجريبي بأن عدد المحكومين بالاعدام في تونس يصل الى 35 فيما يمثل التونسيون معظم المودعين بالسجون التونسية .كما أشار في مداخلته صلب لجنة الدفاع والامن بمجلس الشعب الى ان عدد المساجين الاجانب يصل الى 23 يحملون جنسيات مغربية وليبية وفلسطينية وجزائرية وأمريكية ومالية والمانية.