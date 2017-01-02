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منزل تميم: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وإيقاف 8 أشخاص

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدات الحرس البحري بقليبية فجر اليوم الاثنين من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وإيقاف 8 أشخاص من بينهم عنصر نسائي وعنصران مفتش عنهما وآخر ممنوع من السفر، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن "العملية انطلقت من رصد زورق بحري يحمل الراية الإيطالية بعرض البحر قادما باتجاه اليابسة على سواحل منزل تميم رفض الامتثال لإشارة الدورية"، مضيفا أن "عملية مطاردة الزورق المشبوه الذي يقل شخصين ملثمين تواصلت لمدة ساعتين تخللتها منوارات عديدة مما اضطر أعوان الحرس البحري إلى إطلاق النار واسفر ذلك عن إصابة أحد الاشخاص على مستوى الساق، تم نقله الى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل".
وبين أن "عمليات التمشيط تواصلت من طرف الوحدات البرية، ليتم ضبط 6 أشخاص كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، اتضح أنهم على علاقة بالشخصين السابقين"، مبرزا أن الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال هذه العملية هم أصيلي تونس العاصمة وأن ربان الزروق أصيل منطقة لبنة التابعة لمعتدية الميدة، وتتراوح أعمارهم بين 20و37 سنة".
وقد تم حجز الزورق والسيارة المستعملة في هذه العملية وما قيمته 565 أورو، ولا تزال الأبحاث متواصلة معهم للكشف عن ملابسات هذه العملية.



Publié le:2017-01-02 13:34:17

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