وزارة الداخلية تنشر حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني خلال الأسبوع الفارط

Lundi 02 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 13:32:51

- أفادت وزارة الداخلية، بأن وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 ديسمبر 2016 ، من إحباط 82 عملية تهريب، مبينة أن القيمة المالية الجملية للبضائع المحجوزة قدرت بـمليونين و 212 ألفا و 788 دينارا.وأضافت الوزراة في بلاغ لها اليوم اللإثنين، أنه تم إلقاء القبض على 8 عناصر تكفيريّة مفتش عنها لفائدة عدّة وحدات أمنيّة، وإيقاف 34 عنصرا مشتبه في إنتمائهم لتنظيم إرهابي، الى جانب إلقاء القبض على 977 شخصا مفتش عنهم.كما أكدت حجز 9 بنادق صيد ومسدسين و188 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة، وحجز 11391 علبة جعة و248 قارورة خمر كانت معدّة للترويج خلسة تبلغ قيمتها الماليّة 19 ألفا و713 دينارا، بالإضافة الى حجز 3720 قرصا مخدّرا، و 74 سيّارة وشاحنة مفتش عنها.وأعلنت الوزارة كذلك عن إحباط عمليتي إجتياز للحدود البرّية خلسة، وإلقاء القبض على 6 مجتازين، فضلا عن إحباط 5 عمليّات إجتياز للحدود البحريّة خلسة، وإلقاء القبض على 62 مجتازا.