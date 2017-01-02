وزارة الداخلية تنشر حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني خلال الأسبوع الفارط

وأضافت الوزراة في بلاغ لها اليوم اللإثنين، أنه تم إلقاء القبض على 8 عناصر تكفيريّة مفتش عنها لفائدة عدّة وحدات أمنيّة، وإيقاف 34 عنصرا مشتبه في إنتمائهم لتنظيم إرهابي، الى جانب إلقاء القبض على 977 شخصا مفتش عنهم.
كما أكدت حجز 9 بنادق صيد ومسدسين و188 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة، وحجز 11391 علبة جعة و248 قارورة خمر كانت معدّة للترويج خلسة تبلغ قيمتها الماليّة 19 ألفا و713 دينارا، بالإضافة الى حجز 3720 قرصا مخدّرا، و 74 سيّارة وشاحنة مفتش عنها.
وأعلنت الوزارة كذلك عن إحباط عمليتي إجتياز للحدود البرّية خلسة، وإلقاء القبض على 6 مجتازين، فضلا عن إحباط 5 عمليّات إجتياز للحدود البحريّة خلسة، وإلقاء القبض على 62 مجتازا.
Publié le:2017-01-02 13:32:51
Par:Matouchi (Tunisia )
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