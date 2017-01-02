Radio Babnet Tunisie  On Air:   
Sécurité

وزارة الداخلية تنشر حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني خلال الأسبوع الفارط

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - أفادت وزارة الداخلية، بأن وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 ديسمبر 2016 ، من إحباط 82 عملية تهريب، مبينة أن القيمة المالية الجملية للبضائع المحجوزة قدرت بـمليونين و 212 ألفا و 788 دينارا.

وأضافت الوزراة في بلاغ لها اليوم اللإثنين، أنه تم إلقاء القبض على 8 عناصر تكفيريّة مفتش عنها لفائدة عدّة وحدات أمنيّة، وإيقاف 34 عنصرا مشتبه في إنتمائهم لتنظيم إرهابي، الى جانب إلقاء القبض على 977 شخصا مفتش عنهم.
كما أكدت حجز 9 بنادق صيد ومسدسين و188 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة، وحجز 11391 علبة جعة و248 قارورة خمر كانت معدّة للترويج خلسة تبلغ قيمتها الماليّة 19 ألفا و713 دينارا، بالإضافة الى حجز 3720 قرصا مخدّرا، و 74 سيّارة وشاحنة مفتش عنها.
وأعلنت الوزارة كذلك عن إحباط عمليتي إجتياز للحدود البرّية خلسة، وإلقاء القبض على 6 مجتازين، فضلا عن إحباط 5 عمليّات إجتياز للحدود البحريّة خلسة، وإلقاء القبض على 62 مجتازا.




Publié le:2017-01-02 13:32:51

cadre-4e46eaedaf6bca74dbae3806e3947fdd-2017-01-02 13:32:51
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136273



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13078,3

  • (29/12)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,43768 DT        1$ =2,34631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/12)   348,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136273 397|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires