تنسيقية الحركات الاجتماعية تعلن عن الانطلاق في تنظيم أيام احتجاجية بداية من يوم غد

Lundi 02 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 13:19:08

- أعلنت تنسيقية الحركات الاجتماعية في بيان لها اليوم الاثنين، عن الانطلاق في تنظيم ايام احتجاجية تشمل كل الجهات والفئات بداية من يوم 3 جانفي الجاري، على أن يتم تحديد طبيعة التحرك وشكله وتاريخه حسب كل حركة اجتماعية وكل جهة.وافاد ممثل التنسيقة عبد الحليم حمدي وهو معطل عن العمل منذ 17 سنة ومتحصل على الاستاذية في التاريخ، في اتصال هاتفي مع (وات)، أن هذه الاحتجاجات تأتي بعد خوض الحركات الاجتماعية لعديد اضرابات الجوع والاعتصامات والتحركات الاجتماعية، كان اخرها التحرك المركزي الذي انتظم امام مجلس نواب الشعب، بداية من 10 ديسمبر2016، بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017، والذي عبرت فيه التنسيقة عن موقفها من الميزانية معتبرة أنها ميزانية "تقشف" وليست ميزانية اجتماعية تاخذ بعين الاعتبار الفئات المحرومة والمناطق المهمشة.واضاف حمدي أن هذه السلسة من التحركات السلمية تمثل "شكلا تصعيديا لاحتجاجات جهوية متواصلة منذ قرابة السنة امام مقرات المعتمديات والبلديات وسيتم توحيدها في شكل ايام احتجاجية بداية من 3 جانفي الجاري"، مشيرا إلى أنها تاتي بعد ان استفذت قوى الحراك الاجتماعي كل الحلول مع الحكومة، من اجل حقها في التشغيل والعدالة الاجتماعية والتنمية في الجهات المحرومة.واوضح ان الانطلاق في هذه التحركات سيكون بداية من يوم غد الثلاثاء بمسيرة حاشدة في معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد بمناسبة ذكرى احداث الخبز 1984، لتتواصل ببقية الولايات على ان تختار الجهة يوما رمزيا للتذكير بمطالب الثورة.كما دعت تنسيقية الحركات الاجتماعية، في ذات البيان، الى التعبئة العامة لكل الفاعلين الاجتماعين والمدنيين والسياسيين المساندين للحراك الاجتماعي لمواكبة ما وصفته بـ"مسلسل المحاكمات" للحراك الاجتماعي خلال شهر جانفي.ودعت الى مزيد التشبيك والتضامن بين الحركات الاجتماعية، مطالبة، في هذا الصدد، كل قوى المجتمع المدني والسياسي لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن استحقاقات الثورة في الكرامة و التشغيل و التنمية.