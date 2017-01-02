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Economie

توننداكس يرتفع ب17ر0% فى افتتاح معاملات حصة الاثنين

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - استهلت بورصة تونس معاملات حصة، الاثنين، فى المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 17ر0 بالمائة ليبلغ 87ر5497 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 130ر0 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "مينا كابتال".

وتصدرت أسهم الكيمياء قائمة الارتفاعات بنسبة 98ر2 بالمائة (68ر47 دينار) تلتها المغازة العامة بنسبة 96ر2 بالمائة (68ر25 دينار) فأسهم الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 94ر2 بالمائة (10ر2 دينار).
وفى المقابل تراجعت أسهم المعامل الآلية بالساحل بنسبة 65ر2 بالمائة (83ر1 دينار) واسهم الخطوط التونسية والتجاري للإيجار المالي بنسبة على التوالي 63ر1 بالمائة (060 دينار) و27ر1 بالمائة (04ر27 دينار).



Publié le:2017-01-02 12:30:33

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