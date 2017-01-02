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إمكانية تسجيل الترشح لأداء فريضة الحج لسنة من 7 جانفي إلى 5 فيفري 2017

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - أكدت وزارة الشؤون الدينية، أنه بإمكان الراغبين في الترشح لإداء فريضة الحج لسنة 1438 ه/ 2017 م ، التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرابط "تسجيل الحج" بالصفحة الرئيسية، بداية من يوم الإثنين 9 جانفي الجاري، وإلى غاية يوم الأحد 5 فيفري 2017 بدخول الغاية.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، كل المترشحين عبر هذه المنظومة، إلى تعمير إستمارة التسجيل بكل دقة وعناية ودون أخطاء، لتفادي مشاكل التصحيح أو عدم قبول الترشح، مؤكدة ضرورة سحب وصل إثبات التسجيل بالنسبة إلى كافة المترشحين، والإستظهار به لدى الواعظ المحلي بالمعتمدية.



Publié le:2017-01-02 12:15:28

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