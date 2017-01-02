تمتيع عدد من العائلات بمعتمدية بنزرت الجنوبية بمساعدات اجتماعية

واوضحت العوني انه تم ايضا في نهاية الاسبوع المنقضي "توزيع القسط الاول من برنامج تحسين السكن من قبل وكالة التجديد والتهذيب العمراني والمقدرة قيمته ب8500 دينار، وذلك بغاية تحسين ظروف عيش الاهالي".
واشارت بالمناسبة الى انه "بالتوازي مع تلك التدخلات الاجتماعية، انطلقت اشغال جهر وادي الشبوحية بالامكانيات الذاتية، في انتظار القيام بمشروع متكامل جهوي ووطني بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز".
Publié le:2017-01-02 15:13:59
Par:cartaginois2011 ( ) Par Mobile
Sur: القضاة الذين لم يلتحقوا بأولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء يؤكدون أن إقرار مجالس مؤقتة فيه خرق للدستور وإستيلاء على صلاحيات الهيئات القانونية