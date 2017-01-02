تمتيع عدد من العائلات بمعتمدية بنزرت الجنوبية بمساعدات اجتماعية

Lundi 02 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 15:13:59

- تمتعت 12 عائلة متضررة من الامطار الاخيرة التي تهاطلت على ولاية بنزرت، بمساعدات اجتماعية من ضمنها مساعدات عينية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للتضامن، وفق ما ذكرته معتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني لمراسل (وات) بالجهة.واوضحت العوني انه تم ايضا في نهاية الاسبوع المنقضي "توزيع القسط الاول من برنامج تحسين السكن من قبل وكالة التجديد والتهذيب العمراني والمقدرة قيمته ب8500 دينار، وذلك بغاية تحسين ظروف عيش الاهالي".واشارت بالمناسبة الى انه "بالتوازي مع تلك التدخلات الاجتماعية، انطلقت اشغال جهر وادي الشبوحية بالامكانيات الذاتية، في انتظار القيام بمشروع متكامل جهوي ووطني بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز".