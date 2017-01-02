البدء في القيام بأشغال تعصير طرقات بعدد من معتمديات ولاية قفصة ستكون خلال السداسية الثانية من السنة الجديدة

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 16:12:15

- ستنطلق أشغال تعصير الطرقات المهترئة والمحفرة بعدد من معتمديات ولاية قفصة خلال السداسية الثانية من السنة الجديدة، وذلك بكلفة جملية ناهزت ال9 مليون دينار، تتوزع على 15 كلم خطي ببلدية قفصة (بكلفة 5 مليون دينار)، و10 كلم خطي ببلدية الرديف (بكلفة 3 مليون دينار)، و3 كلم خطي ببلدية المظيلة (بكلفة مليون دينار).واوضح رئيس المشاريع بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بقفصة عبد الرزاق ظاهري في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان "الاشغال ستضم تعبيد الطرقات المهترئة والمحفرة وربطها بشبكة التنوير العمومي وتبليط الارصفة مع امكانية القيام بعمليات تشجير".واضاف انه "تم عقد جلسات في هذا الاطار بمقر الولاية آخرها يوم 14 ديسمبر 2016، بحضور مختلف الاطراف المتدخلة في القطاع من بلديات والادارة الجهوية للتطهير، واقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، لمعرفة حالة الشبكات المنجزة من قبلهم والاطلاع على برامجهم المستقبلية، لضبط برنامج المشروع الذي ستنتهي اشغاله في اجل اقصاه شهر اوت 2017".وقال الظاهري بالمناسبة ان المشروع "يتنزل في اطار برنامج شامل، سيضم 72 بلدية بكامل تراب الجمهورية بمعدل 3 بلديات في كل ولاية".