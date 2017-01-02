Radio Babnet Tunisie  On Air: Nabeel Shouail - Rajee Lek  
Régions

البدء في القيام بأشغال تعصير طرقات بعدد من معتمديات ولاية قفصة ستكون خلال السداسية الثانية من السنة الجديدة

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - ستنطلق أشغال تعصير الطرقات المهترئة والمحفرة بعدد من معتمديات ولاية قفصة خلال السداسية الثانية من السنة الجديدة، وذلك بكلفة جملية ناهزت ال9 مليون دينار، تتوزع على 15 كلم خطي ببلدية قفصة (بكلفة 5 مليون دينار)، و10 كلم خطي ببلدية الرديف (بكلفة 3 مليون دينار)، و3 كلم خطي ببلدية المظيلة (بكلفة مليون دينار).

واوضح رئيس المشاريع بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بقفصة عبد الرزاق ظاهري في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان "الاشغال ستضم تعبيد الطرقات المهترئة والمحفرة وربطها بشبكة التنوير العمومي وتبليط الارصفة مع امكانية القيام بعمليات تشجير".
واضاف انه "تم عقد جلسات في هذا الاطار بمقر الولاية آخرها يوم 14 ديسمبر 2016، بحضور مختلف الاطراف المتدخلة في القطاع من بلديات والادارة الجهوية للتطهير، واقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، لمعرفة حالة الشبكات المنجزة من قبلهم والاطلاع على برامجهم المستقبلية، لضبط برنامج المشروع الذي ستنتهي اشغاله في اجل اقصاه شهر اوت 2017".
وقال الظاهري بالمناسبة ان المشروع "يتنزل في اطار برنامج شامل، سيضم 72 بلدية بكامل تراب الجمهورية بمعدل 3 بلديات في كل ولاية".



Publié le:2017-01-02 16:12:15

cadre-0ba0188df1b556d1c0f745ce33d4e448-2017-01-02 16:12:15
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136265



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13078,3

  • (29/12)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,43768 DT        1$ =2,34631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/12)   348,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136265 351|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires