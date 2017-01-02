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Justice

النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي على إثر العملية الإرهابية التي إستهدفت ملهى ليليا بمدينة إسطنبول التركية

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بفتح بحث تحقيقي، ضد كل من عساه أن يكشف عنه البحث، من أجل قتل شخص وإحداث جروح وضرر، وغير ذلك من أنواع العنف والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الإرهابية، على إثر الهجوم الإرهابي الذي إستهدف ملهى ليليا بمدينة إسطنبول التركية ليلة 31 ديسمبر الفارط، والذي أدى إلى مقتل 39 شخصا من مختلف الجنسيات من بينهم تونسيان، وإصابة 69 آخرين.

وأفاد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح اليوم الإثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهد بالبحث، ومن المنتظر أن تتم اليوم معاينة جثماني التونسيين الفقيدين.
وأوضح أن الفصل 83 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الإرهاب، خول للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا أرتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية.
وفي سياق متصل، صرح السليطي بأن النيابة العمومية، سبق أن أذنت بفتح بحث تحقيقي إثر العملية الإرهابية التي جدت يوم 19 ديسمبر الفارط في سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، وأدت الى مقتل 12 شخصا وإصابة 50 آخرين، باعتبارها أرتكبت من قبل المواطن التونسي أنيس العامري، الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الإيطالية بمدينة ميلانو يوم 23 ديسمبر 2016 سبل



Publié le:2017-01-02 11:11:03

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1 de 1 commentaires pour l'article 136261

WBtunisie  (Qatar)  |Lundi 02 Janvier 2017 à 11h 21m | Par           
اولا نطلبو الرحمة للي ماتو و نتمنى ربي يعوض الرضيعة خير في فقدانها لوالديها. وأخيرا سامحوني في الكلمة نعمبو طحينك يا حكومة حتى الموت بالوجوه يا ولاد الكلب؟ هذه العبرة إلى خرجتو بها مالموت؟ لتوه لا فقتو إلى اخرتنا دود و تراب و الي العدل لازم لكل التوانسة زايد احنا شعب و جماعة قمرت وكرتاج شعب



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